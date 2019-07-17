Петербуржцы делятся фотографиями лунного затмения в соцсетях

Тучи затянули небо Северной столицы, но не закрыли луну полностью.

В ночь на 17 июля в Санкт-Петербурге, как и на территории всей Европы, можно было наблюдать частичное лунное затмение. Небесное явление продолжалось около 2 часов с максимальной фазой в 00:31. Хотя небо в Петербурге не было полностью чистым, жители Северной столицы действительно смогли увидеть Луну, которую закрыла тень Земли и поделились фотографиями и эмоциями в социальных сетях.

“Санкт-Петербург, ты реально чудовищный город со своими постоянными тучами,” — пишет пользователь Ксения Г., прикладывая к записи фото. Некоторые петербуржцы искали места на открытых крышах зданий города, чтобы найти идеальную смотровую площадку.

Это последнее лунное затмение в этом году. 2 июля жители Земли могли увидеть солнечное затмение, но, главным образом, с территории Южной Америки.

Ранее Gazeta.SPB сообщила, что планетарий Петербурга устроил специальные ночные сеансы по случаю затмения.