Лунное затмение хорошо увидят в Петербурге, но не в Москве

Небесное явление займет около 2 часов с максимальной фазой в 00:31.

В Петербурге ждут лунного затмения: астрономы сообщают, что оно произойдет в ночь со вторника на среду 17 июля. При этом в Москве небо могут затянуть облака.

В планетарии Петербурга организовали специальные ночные сеансы по случаю небесного явления и обещают хорошую видимость в ночь с 16 на 17 июля, сообщает ТАСС 15 июля. Спутник Земли расположится невысоко над горизонтом, но увидеть ее смогут все. В московском планетарии признали возможные проблемы с видимостью.

Тень Земли закроет Луну лишь частично. Затмение займет около 2 часов с максимальной фазой в 00:31. Это затмение станет последним в 2019 году, но в 2020 году их будет целые четыре, первое из них случится 10 января, его можно можно будет увидеть на территории России.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что полное солнечное затмение прошло 2 июля.