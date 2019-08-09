Жители Луги обсуждают музыкальные инструменты в центре города

Новое благоустройство пришлось по душе большинству, но некоторым не хватает зелени.

Жители Луги обсуждают благоустройство пешеходной зоны между Дворцом Культуры и почтамтом на пр. Кирова. Власти города поставили на участке несколько музыкальных инструментов.

На тротуаре появились скамейки с опорами в виде лир, металлические арфа, виолончель и рояль. В целом пользователи соцсетей, обсуждая фотографии новых объектов, остались довольны новинками. Нашлись те, кто посчитал, что зоне не хватает зелени и предложил добавить к музыкальным инструментам несколько клумб.

При этом жители Луги переживают, сколько времени пройдет, прежде чем вандалы испортят благоустройство. Некоторые предлагают поставить камеры, чтобы сохранить искусство. К слову, в Санкт-Петербурге уличный художник Loketski поставил на Парнасе статую Венеры и заменил ей голову на камеру, о чем GazetaSPb ранее сообщила.