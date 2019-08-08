Видеокамера защитит Венеру Парнасскую от воров и вандалов

Видеокамера защитит Венеру Парнасскую от воров и вандалов
Всякого, кто посягнет на статую, настигнет гнев богов, предупреждает автор. Фото: Loketski

Уличный художник Loketski отметился новой работой на севере Петербурга.

Уличный художник Loketski отметился новой работой на просторах Парнаса. Артист установил на пустыре у улицы Валерия Гаврилина Венеру Милосскую с камерой наблюдения вместо головы.

Автор сообщил Gazeta.SPb 8 августа, что видеокамера должна защитить Венеру от вандалов и работников коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. В своем Instagram Loketski предупредил, что всякого, кто посягнет на статую, настигнет гнев богов.

Фото: Loketski

На постаменте статуи написано: “Красоту спасет Stream”, то есть автор недвусмысленно намекает, что именно видеонаблюдение и охрана становится гарантией жизни стрит-арт-объекта, а не его эстетическая ценность.

Красота Парнаса давно волнует художника: ранее он установил на пустыре бюст Цезаря, а когда тот исчез, водрузил на то же место окровавленный череп, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.

loketski видеонаблюдение камера парнас стрит арт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Видеокамера защитит Венеру Парнасскую от воров и вандалов
“Мачете спасает”: Дэнни Трехо вытащил ребенка из перевернувшейся машины
Экс-президент Киргизии Атамбаев сам отстреливался от спецназа
Покрас Лампас расписал смотровую площадку “Бертгольд Центра”
После застолья в одном из дворов Петербурга мужчина ограбил приятеля
Похитителей банкомата из санатория Сестрорецка задержали
Грабитель отнял у петербуржца пакет с 500 тыс рублей
Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей