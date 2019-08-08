Видеокамера защитит Венеру Парнасскую от воров и вандалов

Уличный художник Loketski отметился новой работой на севере Петербурга.

Уличный художник Loketski отметился новой работой на просторах Парнаса. Артист установил на пустыре у улицы Валерия Гаврилина Венеру Милосскую с камерой наблюдения вместо головы.

Автор сообщил Gazeta.SPb 8 августа, что видеокамера должна защитить Венеру от вандалов и работников коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. В своем Instagram Loketski предупредил, что всякого, кто посягнет на статую, настигнет гнев богов.

На постаменте статуи написано: “Красоту спасет Stream”, то есть автор недвусмысленно намекает, что именно видеонаблюдение и охрана становится гарантией жизни стрит-арт-объекта, а не его эстетическая ценность.

Красота Парнаса давно волнует художника: ранее он установил на пустыре бюст Цезаря, а когда тот исчез, водрузил на то же место окровавленный череп, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.