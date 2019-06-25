Художник поменял бюст Цезаря на окровавленный череп

Это и есть Цезарь, только после заговора, сообщил художник. Фото: https://www.instagram.com/loketski/

Это и есть Цезарь, только после заговора, сообщил художник. Фото: https://www.instagram.com/loketski/

Римского императора коварно “убили” неизвестные, но плакать он не перестал.

Уличный художник Loketski опубликовал новое фото с места установки бюста Цезаря на Парнасе в своем Instagram во вторник 25 июня. Римский император исчез, но его место занял череп, из пустых глазниц которого течет красная краска.

Бюст Цезаря не простоял на Парнасе и дня — как сообщает артист, его “коварно “убили” неизвестные”. Напомним, Loketski попытался привлечь своей работой внимание к благоустройству исторического района Петербурга — по его мнению, в Римской империи намного лучше заботились об окраинах государства, чем власти Петербурга заботятся о спальных районах города.

Художник сопроводил фотографию черепа крылатым выражением Гиппократа “Свети другим, сгорая сам”. Он уверяет, что это и есть Цезарь, только уже после заговора — и он по-прежнему оплакивает Парнас.

Ранее Gazeta.SPb сообщила об установке бюста императора.