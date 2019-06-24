Loketski заставил Цезаря заплакать от вида Парнаса

70 тысяч жителей Парнаса заслужили большего, считает художник. Фото: https://www.instagram.com/loketski/
70 тысяч жителей Парнаса заслужили большего, считает художник. Фото: https://www.instagram.com/loketski/

Уличный художник представил новую работу на севере Петербурга.

Уличный художник Санкт-Петербурга Loketski опубликовал в Instagram новую работу — бюст римского императора Юлия Цезаря со слезами на глазах. Цезарь грустит из-за благоустройства Парнасе, где появилась новая работа.

Автор рассказал в Instagram 24 июня, что Римская Империя достигла величия благодаря заботе о жителях провинций — в отдаленных регионах империи появлялись дороги, водопровод и другие удобства. Loketski уверен, что 70 тысяч жителей Парнаса заслуживают большего, чем то, что уже пока есть.

Loketski рассказал, что купил голову в магазине и поставил ее на торчащий из земли бетонный столб с помощью жидких гвоздей. По словам художник, он почтил память Марселя Дюшана, основателя редимейда — технику, где обыденные вещи, созданные не самим художником, преподносятся им с необычной стороны и обретают символическое значение.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала интервью с художником.

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