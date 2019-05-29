Художник Loketski: “Интернет — это «рай» для стрит-арта”

Анонимный артист рассказал о противостоянии РПЦ и общества.

Стрит-арт художник Loketski начал работать в Санкт-Петербурге совсем недавно, но уже успел прославиться несколькими яркими работами. Среди его произведений — “Урна любви”, “Первый камень” и “Междугородняя любовь”, а во вчера во вторник 28 мая он опубликовал в соцсети работу “Новейшая теория времени”, которую выполнил на заброшенном корпусе Пулковской обсерватории. Сегодня ее нашли закрашенной.

Художник рассказал каналу Piter.Tv, что, по его мнению, пока власти Петербурга ищут применения корпусам обсерватории, она продолжает разрушаться. Loketski услышал слова патриарха о том, что за день РПЦ строит три храма и решил ответить на это рисунком на заброшенных дверях. Автор считает, что протесты со строительством церквей в Екатеринбурге и Южно-Приморском парке связаны с попыткой Церкви отнять у горожан территорию отдыха.

Loketski не собирается защищать свои работы — ему достаточно того, что «умирая, они попадают в рай — Интернет». Художник рассказал каналу, что в последнее время ему приходит много хороших идей и он продолжит творить в Санкт-Петербурге. С другими авторами он пока не контактирует. Автор планирует сохранять анонимность — не хочет, чтобы работы связывали с конкретным именем, а госслужащим было проще его найти.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Парнасе появилась “урна любви”.