Художник Loketski: “Интернет — это «рай» для стрит-арта”

Работа художника
Работа художника "Первый камень". Фото: Instagram (@Loketski)

Анонимный артист рассказал о противостоянии РПЦ и общества.

Стрит-арт художник Loketski начал работать в Санкт-Петербурге совсем недавно, но уже успел прославиться несколькими яркими работами. Среди его произведений — “Урна любви”, “Первый камень” и “Междугородняя любовь”, а во вчера во вторник 28 мая он опубликовал в соцсети работу “Новейшая теория времени”, которую выполнил на заброшенном корпусе Пулковской обсерватории. Сегодня ее нашли закрашенной.

Фото: Instagram (@Loketski)

Художник рассказал каналу Piter.Tv, что, по его мнению, пока власти Петербурга ищут применения корпусам обсерватории, она продолжает разрушаться. Loketski услышал слова патриарха о том, что за день РПЦ строит три храма и решил ответить на это рисунком на заброшенных дверях. Автор считает, что протесты со строительством церквей в Екатеринбурге и Южно-Приморском парке связаны с попыткой Церкви отнять у горожан территорию отдыха.

Loketski не собирается защищать свои работы — ему достаточно того, что «умирая, они попадают в рай — Интернет». Художник рассказал каналу, что в последнее время ему приходит много хороших идей и он продолжит творить в Санкт-Петербурге. С другими авторами он пока не контактирует. Автор планирует сохранять анонимность — не хочет, чтобы работы связывали с конкретным именем, а госслужащим было проще его найти.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на Парнасе появилась “урна любви”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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