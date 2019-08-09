Шторм в Москве продлится до вечера пятницы

Горожанам рекомендуют не покидать дома, рейсы в аэропортах отменяют один за другим.

Накануне, 8 августа федеральные каналы на время прекратили свое вещание для того, чтобы передать экстренное сообщение. Как сообщилось МЧС, непогода в Москве достигла оранжевого уровня опасности. Метеорологи выделяют желтый (погодные условия потенциально опасны) и оранжевый (существует реальная опасность) уровни.

Пользователи соцсетей выкладывают многочисленные видео, иллюстрирующие степень опасности. Сильные ливни и ветер послужили отмене более 30 рейсов в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Прием московскими аэропортами самолетов из Санкт-Петербурга также был временно остановлен.

Сегодня, 9 августа МЧС рекомендует сохранять все меры предосторожности. По прогнозам синоптиков экстренное погодное состояние продлится до вечера сегодняшнего дня.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Москва 19-ая по посещаемости столица.