Москва названа 19-й по посещаемости среди столиц мира

Переночевать в Москве можно за 5 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Переночевать в Москве можно за 5 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Столица России попала в топ-20 самых посещаемых туристами. Среди всех столиц мира Москва стала 19-й по востребованности у туристов.

Первые три строчки рейтинга заняли Лондон — столица Великобритании, Париж — столица Франции, Амстердам — столица Нидерландов. Об это сообщает телевизионный канал РЕН ТВ, ссылаясь на данные портала momondo.ru.

В рейтинге учитывался уровень доступности отелей, которые относятся к высшей категории. Москва заняла одну из лидирующих позиций. Туристу в среднем обойдется проживание в московском отеле в 5 тысяч рублей за ночь.

Самыми бюджетными для путешествия столицами оказались главные города Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии. Там переночевать в отеле можно, заплатив менее 3,5 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фотографии туристов помогают ученым в исследованиях.