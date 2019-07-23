Фотографии туристов помогают ученым в исследованиях

При помощи фотографий, который делают туристы, ученые могут произвести достоверные подсчеты количества отдельных видов животных.

Об этом сообщает Current Biology, отмечая, что преимущественно речь идет о подсчете численности львов, проживающих на территории национальных парков Африки.

Снимки туристов используются как один из источников информации, однако именно так ученые могут сэкономить большие суммы денег на покупке дорогостоящего оборудования для исследований. Кроме того, это освобождает самый ценный ресурс — время, которое специалисты могут применить в других исследованиях.

Проект был объявлен международной группой ученых. Они закрепили на добровольцах-туристах GPS-трекеры, которые транслировали их геопозицию. Добровольцы должны были фотографировать всех крупных хищников, который попадались им на глаза.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в США создали IQ-тест из трёх вопросов.