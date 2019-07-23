В США создали IQ-тест из трёх вопросов

В Соединенных Штатах Америки профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик создал самый короткий тест на интеллект.

Данный IQ-тест был разработан ещё в 2005 году, однако на просторах Сети появился только недавно. Всего в тест входит три вопроса. В ходе эксперимента на них ответило около 3 тысяч человек, из которых лишь 17% дали правильные ответы.

Вопросы следующие:

Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч? Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей? На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Создатель альтернативного варианта теста рассказал, что вопросы кажутся простыми только на первый взгляд. Самое главное, по его мнению, не давать ответ, который приходит на ум первым.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что назван музыкальный жанр, любовь к которому говорит о высоком интеллекте.