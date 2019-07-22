Назван музыкальный жанр, любовь к которому говорит о высоком интеллекте

Любовь к определенному жанру музыки говорит о типе личности. Фото: Pixabay

Любовь к определенному жанру музыки говорит о типе личности. Фото: Pixabay

В ходе исследования ученые из Британии опросили более 36 тысяч человек из разных стран, разного пола и возраста.

Сначала специалисты узнавали о музыкальных предпочтениях добровольца, а затем давали ему пройти тесты для определения уровня интеллекта.

Ученые провели анализ результатов и нашли некоторую взаимосвязь между этими двумя аспектами. Оказалось, что самым высоким уровнем интеллекта обладают любители послушать на досуге джаз и классику. Однако им не уступают фанаты рока, хэви-метала и альтернативного жанра. Такие люди чаще всего являются творческими натурами, но не очень любят общение.

Самые низкие результаты в интеллектуальных тестах дали те, кто любит слушать рэп, хип-хоп и поп-музыку. Однако по характеру эти люди являются более коммуникабельными и имеют высокую самооценку.

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