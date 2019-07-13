Названа наиболее сексуальная группа крови

Немецкие ученые провели исследование, в результате которого была названа группа крови, присущая наиболее сексуальным людям.

Самый сексуальной группой крови оказалось первая. Отмечается, что её носители имеют более обаятельный темперамент и считаются более привлекательными в глазах противоположного пола.

В эксперименте было задействовано 3 тысячи добровольцев, имеющих различные группы крови. Специалисты учитывали также результаты опросов на привлекательность, которые проводились среди участников, и сексуальные предпочтения добровольцев.

Выяснилось, что люди с первой группой крови более сексуально привлекательны внешне. Наименьшей популярностью пользовались обладатели второй группы. Люди с третьей группой крови чаще оказывались нежными и чувствительными, а четвертой — романтиками.

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