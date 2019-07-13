Японские ученые назвали неожиданную причину ожирения

Специалисты из Центра интеграционных наук, который находится в Японии, провели исследование на мышах и выявили ещё одну ключевую причину ожирения.

По словам ученых, набору лишнего веса способствует активность определенного вида иммунных клеток, которые находятся в тонкой кишке человека.

Из-за их действия у человека проявляется особая реакция на жирную пищу, что провоцирует развитие ожирения. Известно, что помимо неправильного образа питания, на набор лишнего веса может влиять индивидуальная генетическая склонность или кишечные бактерии.

Однако выяснилось, что данной проблеме способствует еще и некоторые иммунные клетки, которые выдают неправильную реакцию на еду с высоким уровнем жирности.

Авторы исследования предложили и способ решения данной проблемы, а именно — удалить «проблемные» иммунные клетки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина.