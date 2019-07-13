Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина

Немецкие ученые из Рурского университета в городе Бохум и их коллеги из Дрезденского технического университета провели исследование, в котором приняло участие почти 300 человек.

Главной задачей данного исследования являлось стремление выявить взаимосвязь уровня мотивации к действию у человека с уровнем дофамина в организме, пишет издание PlanetToday.

По распространенному мнению, данный нейромедиатор отвечает за удовольствие человека, однако ученые связывают его роль в организме с уровнем мотивированности.

В эксперименте специалисты изучили генотип 143 мужчин и 135 женщин, акцентируя внимание на участке под названием rs10770141. Именно он отвечает за выделение веществ, необходимых для насыщения организма дофамином.

Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи. Ученые продолжают исследование для выявления причин такой закономерности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые создали искусственный интеллект, определяющий эмоции по походке.