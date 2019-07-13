Ученые создали искусственный интеллект, определяющий эмоции по походке

ИИ делает выбор эмоции из нескольких доступных. Фото: Pixabay
ИИ делает выбор эмоции из нескольких доступных. Фото: Pixabay

Группе ученых из американского Университета Северной Каролины, который находится в Чапел-Хилле, удалось создать нейронную сеть, способную различать эмоции человека.

Эмоциональный настрой человека искусственный интеллект может вычислять при помощи анализа его походки, пишет журнал arXiv.org.

Для обучения нейронной сети специалисты создали специальную базу данных под названием Emotion Walk. В неё включены видеозаписи идущих людей, каждая из которых помечена определенной эмоцией, которую испытывает запечатленный на кадрах.

Нейронная сеть анализирует приведенные признаки проявления эмоций, после чего делает выбор из нескольких доступных: счастье, гнев, грусть, нейтральное состояние. Правильные ответы в ходе тестовых испытаний ИИ давал в 80% случаев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Бразилии найдена лилия возрастом 115 миллионов лет.

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