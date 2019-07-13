В Бразилии найдена лилия возрастом 115 млн лет

Международная группа исследователей обнаружила на территории Бразилии древнейшую лилию Cratolirion bognerianum.

Находка удивила ученых, так как примерный возраст найденного цветка составляет около 115 миллионов лет, передает научное интернет-издание Nature Plants.

Специалисты отмечают, что находка является представителем одного из наиболее древних видов однодольных растений. Помимо лилий туда входят ландыши, орхидеи и некоторые сладкие травы.

Отмечается, что цветок отлично сохранился, несмотря на столь внушительный возраст. Причиной этого стало то, что его корни и некоторые клетки превратились в части окаменелости. В связи с этим ученым легко удалось изучить растение.

Высота цветка составляла около 40 сантиметров. Удалось выяснить, что ось лилии имела бирюзовый оттенок, лепестки — оранжевый, а пестики были светло-зелеными.

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