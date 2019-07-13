В Бразилии найдена лилия возрастом 115 млн лет

Лилия хорошо сохранилась. Фото: Pixabay
Лилия хорошо сохранилась. Фото: Pixabay

Международная группа исследователей обнаружила на территории Бразилии древнейшую лилию Cratolirion bognerianum.

Находка удивила ученых, так как примерный возраст найденного цветка составляет около 115 миллионов лет, передает научное интернет-издание Nature Plants.

Специалисты отмечают, что находка является представителем одного из наиболее древних видов однодольных растений. Помимо лилий туда входят ландыши, орхидеи и некоторые сладкие травы.

Отмечается, что цветок отлично сохранился, несмотря на столь внушительный возраст. Причиной этого стало то, что его корни и некоторые клетки превратились в части окаменелости. В связи с этим ученым легко удалось изучить растение.

Высота цветка составляла около 40 сантиметров. Удалось выяснить, что ось лилии имела бирюзовый оттенок, лепестки — оранжевый, а пестики были светло-зелеными.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Египте у туристов появилась возможность посетить «ломаную» пирамиду.

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