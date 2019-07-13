В Египте у туристов появилась возможность посетить «ломаную» пирамиду

Пирамида Снофру, построенная примерно в 2596 году до н. э., находится в комплексе Дахшур под Каиром. Фото: wikipedia.org

Пирамида Снофру, построенная примерно в 2596 году до н. э., находится в комплексе Дахшур под Каиром. Фото: wikipedia.org

Сегодня, 13 июля, в Египте открыли одну из старейших «поломанных» пирамид, принадлежащую фараону Снофру. Ранее она была закрыта для туристов.

До этого в пирамиде велись продолжительные работы по реставрации и облагораживанию внутренних помещений.

Главный вход в архитектурный памятник расположен на высоте 12 метров, к которому с земли ведет лестница из дерева. Чтобы попасть внутрь усыпальницы, необходимо спуститься по крутому 80-метровому каменному коридору, высота которого составляет чуть больше метра.

Для справки добавим, что пирамида Снофру, построенная примерно в 2596 году до н. э., находится в комплексе Дахшур под Каиром. Пирамида знаменита своей неправильной формой и наличием двух входов. «Надломленная» форма сооружения вызвана тем, что строителям пирамид пришлось ускорить стройку из-за неожиданной смерти фараона Снофру, им пришлось изменить градус наклона, т.к. полноценную пирамиду они не успевали возвести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Египте нашли десятки мумий со странными украшениями.