В Египте нашли десятки мумий со странными украшениями

Их обнаружили рядом с древнейшей пирамидой.

О раскопках в районе некрополя Сакарра под Каиром рассказали польские археологии, сообщает портал Science in Poland. Ученые работают там уже более 20 лет и недавно обнаружили там десятки необычных мумий, возраст которых достигает двух тысяч лет. Любопытно, что их захоронили, не соблюдая все правила, поэтому они не очень хорошо сохранились. В некоторых гробах археологи обнаружили украшения, которых раньше они никогда не видели. Удивило их то, что надписи, нанесенные на предметы, сложно читаются – некоторые из них вообще не имею никакого смысла и являются лишь имитацией иероглифической надписи.

Также они отметили, что некоторые украшения надевались на ноги и были «совершенно необычного синего цвета».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли мумии жертв массовых беспорядков в Древнем Египте. Они выяснили, что 60 древних мумий, погребенных в братской могиле, это последствие кровавой гражданской войны в период Старого царства.