Ученые нашли мумии жертв массовых беспорядков в Древнем Египте

Ученые выяснили, что 60 древних мумий, погребенных в братской могиле, это последствие кровавой гражданской войны в период Старого царства.

Более 4000 лет назад в Египте десятки людей погибли от ран, были мумифицированы и погребены вместе в скалах под Луксором. Захоронение было открыто еще в 1923 году. Однако затем запечатано, и его детального изучения не проводилось.

После анализа артефактов из гробницы и изучения свидетельств, найденных в других захоронениях и письменных источниках, ученые прошили к выводу, что около 2150 года до нашей эры в Египте были массовые беспорядки. Возможно, даже полномасштабная гражданская война.

И 60 мумий в братской могиле — это последствия одной из кровавых стычек. Как сообщает научный журнал Live Science, археологи из Американского университета в Каире (AUC) в сотрудничестве с Министерством древностей Египта вскрыли гробницу и тщательно изучили её. Они обнаружили, что погребальные камеры были завалены мумифицированными частями тела и грудами бинтов, которые были сорваны с трупов.

Все тела оказались мужскими и со следами тяжелых увечий. У многих были проломлены черепа. В мумиях были обнаружены стрелы. Все это говорит о гибели в бою.

Ученые считают, что массовое захоронение стало результатом одной из стычек во время массовых беспорядков, захлестнувших Египет около 4 000 лет назад.

Гражданская война

Это подтверждают и артефакты, найденные в других гробницах. В частности, в гробнице фараона Пепи II (Pepi II). Его могила была вскрыта и демонстративно разорена почти сразу после похорон. И такой нетипичный для Древнего Египта случай разорения захоронения возможен только в результате отрицания богоподобности фигуры фараона и утраты контроля над ситуацией со стороны властей.

Кроме того, в могиле одного из губернаторов Египта, построенной в некрополе Куббет-эль-Хава после смерти Пепи II, найдены надписи, говорящие о конфликте между элитами и политическими группировками, в частности, о противоречиях между губернаторами и центральной властью. Они также свидетельствуют о социальных потрясениях, гражданской войне и голоде.

«Голод, вызванный засухой, возможно, усугубил этот социальный коллапс», — отмечают ученые.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что археологи нашли скелет женщины, родившей ребенка в могиле.