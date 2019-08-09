На 20% дороже станет добираться на такси

Глава GETT прогнозирует рост цен на такси до 20% из-за монополии Яндекса.

Вчера прошел VII международный евразийский форум «Такси». На нем представил свой доклад директор сервиса GETT в России Максим Жаворонков. Который особо отметил склонность российского рынка такси к монополизации.

В качестве аргументов глава российского филиала GETT привел информацию о частичном объединении «Яндекс.Такси» и Uber, а также о покупке сервисом «Яндекс.Такси» активов группы «Везет». По мнению эксперта, налицо монополия, которая приведет к отсутствию конкуренции на рынке и повышению цен до 20%.

Помимо повышения цен Жаворонков также отметил потенциальную потерю качества услуг, которую также связал с отсутствием конкурентов.

К примеру, на данный момент в Москве по данным департамента транспорта на «Яндекс.Такси» и Uber приходится 68,1% всех заказов.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, как таксист принял роды пассажирки.