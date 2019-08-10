“Зенит” поддержат в Москве до 2 тысяч петербуржцев

Клуб Санкт-Петербурга снова наденет лазурную форму на игру с “Динамо”.

“Зенит” выйдет на матч с “Динамо” в лазурной форме. Москвичи наденут бело-синие одежды.

Вратарь петербуржцев достанет черную форму, а голкипер хозяев поля — желто-черную, сообщает “Зенит” 10 августа. О составе двух команд будет объявлено дополнительно. Сам матч начнется в 19:00 на “ВТБ Арене” в Москве.

На матч ждут до 20 тысяч зрителей, причем гостей поддержат до 2 тысяч фанатов из Северной столицы.

Ранее GazetaSPb сообщила о предстоящем матче команд Петербурга и Москвы. “Зенит” пока что лидирует в таблице РПЛ, но ЦСКА отстает от него лишь на одно очко. «Динамо» занимает десятую строчку из 16-ти. Сегодня также пройдет матч “Оренбурга” и Тамбова”, а “Краснодар” встретится с “Рубином”.