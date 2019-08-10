Девушку ограбили на мосту через Ижору в Колпино

В сумке лежали 30 тысяч рублей, телефон и документы.

Полиция ищет злоумышленников, которые ограбили 27-летнюю девушку в Колпино. Мужчины отобрали у нее сумку с телефоном и документами.

Жительница Колпинского района Петербурга обратилась в полицию утром в пятницу, сообщили GazetaSPb в главке МВД Петербурга и Ленобласти в субботу 10 августа. Она рассказала, что двое неизвестных напали на нее на мосту через реку Ижору в ночь с четверга на пятницу. Ее несколько раз ударили и отобрали у нее сумку, где лежали 30 тысяч рублей, телефон и документы.

Пешеходный мост через Ижору соединяет Раумскую и Адмиралтейскую улицы Колпино.

Полиция Петербурга возбудила дело по факту грабежа. Сейчас уже приняты меры по задержанию мужчин.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Петербурге ограбили курьеров с едой.