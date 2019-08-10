Курьеров с едой ограбили в подъезде на Димитрова

Задержаны двое петербуржцев, одного раньше уже судили.

Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в ограблении курьеров по доставке еды. Возбуждено уголовное дело.

Несколько дней назад в подъезде одного из домов на улице Димитрова в Санкт-Петербурге ограбили нескольких курьеров, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 10 августа. Оперативники уголовного розыска Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержали двух мужчин, одному из них 27 лет, второму исполнилось 29.

Выяснилось, что одного из задержанных уже раньше судили за подобные преступления. Сейчас полиция Петербурга возбудила уголовные дела по статье о грабеже. Сумма ущерба не называется.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Красносельском районе Петербурга двое мужчин ограбили курьера доставки.