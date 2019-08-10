Феминизм проникает в глянцевый мир

Модель Эмили Ратаковски: иногда я позволяю волосам отрасти, так я чувствую себя сексуально.

Обложку журнала Harper’s BAZAAR украсило модель Эмили Ратаковски. На фото девушка изображена в элегантном нижнем белье, однако первыми в глаза бросают ее подмышки.

BAZAAR также опубликовали отрывки из эссе девушки на тему сексуальности и гендера и небольшое интервью с ней.

На страницах издания Ратаковски рассказывает историю своего осознанного отношения к полу и сексуальному поведению. И признается, что хотя обычно избавляется от волос на теле, иногда позволяет им отрасти. Это кажется модели сексуальным.

Ранее GazetaSPB сообщила о первой в истории трансгендерной модели Victoria’s Secret.