В Гатчине пройдет фестиваль «Ночь света»

Темой фестиваля в этом году является вода. Фото: vk.com/gatchinanights

Темой фестиваля в этом году является вода. Фото: vk.com/gatchinanights

Международный фестиваль светового искусства пройдет 16 и 17 августа в Дворцовом парке Гатчины.

Гостей фестиваля ждут световые арт-объекты, над которыми трудились художники из России и стран зарубежья; интерактивные инсталляции, конкурс видеомэппинга и, главная из.минка фестиваля — мультимедийное светопиротехническое шоу.

Темой фестиваля в этом году является вода, как стихия, которая имеет наибольшее число состояний и качеств. А тема конкурса инсталляций и видеомэппинга — Отражения. Победителей конкурса определят профессионалы в сфере светового дизайна, архитекторы, директора европейских фестивалей света, художники.

Посетители фестиваля смогут посмотреть на 3D мэппинг шоу «Поток», которое покажут на фасаде Павильона Венеры. Шоу проведет компания, которая занимается интерактивными инсталляциями, сценическим дизайном и проекционными шоу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге стартовал фестиваль «Поющий мир».