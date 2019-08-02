В Петербурге стартовал фестиваль «Поющий мир»

Жители и гости города за все шесть дней мероприятия смогут послушать 21 выступление. Фото: pixabay

Жители и гости города за все шесть дней мероприятия смогут послушать 21 выступление. Фото: pixabay

Сегодня в Государственной академической капелле состоится открытие Международного фестиваля хорового искусства. Со 2 по 7 августа в Петербурге пройдет «Поющий мир».

В мероприятии примут участие 50 вокальных коллективов из России и других стран мира: Германии, Нидерландов, Китая, Чехии, Франции, Израиля, Австрии, Гонконга, Румынии, Кипра, Канады, Италии, США, Латвии, Польши и Молдовы.

Жители и гости города за все шесть дней мероприятия смогут послушать 21 выступление. Так, например, в Академической капелле состоится гала-концерт и «Свидание с Петербургом: Фалик – Дубравин – Екимов», в Соборе святых Петра и Павла слушатели смогут насладиться концертом народной музыки, а в Базилике святой Екатерины пройдет концерт русской духовной музыки.

В рамках фестиваля лучшие хоровые режиссеры проведут мастер-классы для музыкантов-любителей.

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