На кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге покажут 130 фильмов

Традиционный фестиваль российского кино «Окно в Европу» проводится уже в 27-й раз. В пятницу, 2 августа, в Выборге в Ленинградской области состоится открытие.
По словам организаторов, всего за 6 дней фестиваля в рамках программы будет показано порядка 130 кинолент. Фестиваль продлится до 8 августа и будет проходить на территории Выборгского замка.
Откроет мероприятие показ анимационного фильма от режиссера Константина Бронхита «Он не может жить без космоса» и игровой фильм от режиссера Константина Худякова «Конец сезона».
В конкурсной программе игрового кино заявлено 11 претендентов, в неигровом — 23 картины.
Организаторы также отметили, что посетителей приятно удивит специально подготовленное событие — показ фильма Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло».
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на выборгской «Аллее Славы» появились звёзды Дмитрия Нагиева и Али Хамраева