На выборгской «Аллее Славы» появились звёзды Нагиева и Хамраева

На местной «Аллее Славы» в Выборге в Ленинградской области перед киноцентром «Выборг-палас» засияли две новые звезды под номерами 40 и 41.

Новые именные звезды были заложены в честь предстоящего открытия фестиваля российского кино «Окно в Европу». Помимо звезд на аллее также появились отпечатки рук российского актера, телеведущего, шоумена Дмитрия Нагиева и советского режиссера кино, сценариста Али Хамраева.

Правда, отпечатки рук были оставлены именитыми гостями ещё год назад в честь прошлого фестиваля.

По словам представителя организационного комитета фестиваля Владимира Быкачева, традиция будет продолжаться и в следующем году, однако имена новых «звёзд» пока не оглашаются.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на набережной Фонтанки перекроют движение из-за съемок фильма «Шерлок Холмс в России».