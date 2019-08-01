На набережной Фонтанки перекроют движение из-за съемок фильма «Шерлок Холмс в России»

Съемки фильма о Шерлоке Холмсе ограничат движение на площади Белинского и на Замковой улице.

На следующей неделе, 6 августа, с 7 утра до 8 вечера в центре Петербурга будет перекрыто движение транспорта. Ограничения коснутся участка нечетной стороны набережной реки Фонтанки от Инженерной улицы до набережной реки Мойки, а также на площади Белинского и улице Замковой. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Причиной ограничения движения станут съемки художественного фильма «Шерлок Холмс в России» ООО «Лайм Студио».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерт Rammstein и матч «Зенита» ограничит движение транспорта на Крестовском острове.