На набережной Фонтанки перекроют движение из-за съемок фильма «Шерлок Холмс в России»

На набережной Фонтанки перекроют движение из-за съемок фильма «Шерлок Холмс в России»
Ограничения коснутся участка нечетной стороны набережной реки Фонтанки от Инженерной улицы до набережной реки Мойки. Фото: wikipedia.org

Съемки фильма о Шерлоке Холмсе ограничат движение на площади Белинского и на Замковой улице.

На следующей неделе, 6 августа, с 7 утра до 8 вечера в центре Петербурга будет перекрыто движение транспорта. Ограничения коснутся участка нечетной стороны набережной реки Фонтанки от Инженерной улицы до набережной реки Мойки, а также на площади Белинского и улице Замковой. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Причиной ограничения движения станут съемки художественного фильма «Шерлок Холмс в России» ООО «Лайм Студио».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что концерт Rammstein и матч «Зенита» ограничит движение транспорта на Крестовском острове.

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