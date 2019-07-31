Концерт Rammstein и матч «Зенита» ограничит движение транспорта на Крестовском острове

В Петербурге 2 августа на стадионе «Газпром-Арена» состоится концерт Rammstein, а 3 августа — матч «Зенита». По этим причинам на Крестовском острове ограничат движение транспорта.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает, что участки с ограниченным движением оградят специальными знаками. Они появятся на дорогах города 2 августа и простоят в течение двух дней.

Движение закроют по улице Савиной, набережной Гребного канала, по Крестовскому проспекту, по Теннисной и Велосипедной аллеям, а также на Северной и Южной дорогах.

В вечернее время будет запрещен въезд на участке улицы Рюхина в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту, а также ограничен на Крестовском проспекте в направлении к Южной дороге. Кроме того, будет перекрыты Яхтенная улица и Приморский проспект.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Благовещенском мосту ограничат движение транспорта из-за замены асфальта.