На Благовещенском мосту ограничат движение транспорта из-за замены асфальта

31 июля на Благовещенском мосту начнутся работы по замене дорожного покрытия. Фото: wikipedia.org

31 июля на Благовещенском мосту начнутся работы по замене дорожного покрытия. Фото: wikipedia.org

Дорожные работы по замене асфальта начнутся 31 июля и закончатся 20 августа.

31 июля на Благовещенском мосту начнутся работы по замене дорожного покрытия, сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Ограничение транспортного движения продлится с 31 июля по 20 августа согласно следующей схеме:

— с 31 июля по 4 августа транспорт не сможет проехать по двум полосам слева по направлению движения на Васильевский остров;

— с 5 по 9 августа проезд будет ограничен по двум левым полосам по направлению движения в сторону площади Труда;

— с 10 по 14 августа ограничения коснутся двух правых полос в сторону Васильевского острова;

— с 15 по 20 августа будут ограничены две правые полосы при движении к площади Труда.

Кроме того, на подъезде к Благовещенскому мосту на площади Труда у дома № 2 введут дополнительные ограничения:

— с 31 июля по 4 августа для проезда будут закрыты две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;

— с 10 по 14 августа ограничения затронут две правые полосы в сторону Васильевского острова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге ограничат движение на нескольких улицах.