На Благовещенском мосту ограничат движение транспорта из-за замены асфальта

Дорожные работы по замене асфальта начнутся 31 июля и закончатся 20 августа.
31 июля на Благовещенском мосту начнутся работы по замене дорожного покрытия, сообщает пресс-служба «Мостотреста».
Ограничение транспортного движения продлится с 31 июля по 20 августа согласно следующей схеме:
— с 31 июля по 4 августа транспорт не сможет проехать по двум полосам слева по направлению движения на Васильевский остров;
— с 5 по 9 августа проезд будет ограничен по двум левым полосам по направлению движения в сторону площади Труда;
— с 10 по 14 августа ограничения коснутся двух правых полос в сторону Васильевского острова;
— с 15 по 20 августа будут ограничены две правые полосы при движении к площади Труда.
Кроме того, на подъезде к Благовещенскому мосту на площади Труда у дома № 2 введут дополнительные ограничения:
— с 31 июля по 4 августа для проезда будут закрыты две полосы слева по направлению движения на Васильевский остров;
— с 10 по 14 августа ограничения затронут две правые полосы в сторону Васильевского острова.
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