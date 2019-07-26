В Петербурге ограничат движение на нескольких улицах

С 27 по 29 июля в Санкт-Петербурге вводят очередные ограничения движения.

С 29 по 19 августа будет ограничено движение по нечетной стороне набережной Фонтанки на участке автодороги от Лештукова моста до моста Ломоносова. Работы связаны с размещением временного ограждения. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

На этот же срок перекроют движение по Балканской улице, на участке от улицы Олеко Дундича до Будапештской улицы, включая перекресток с улицей Купчинской. Там будут проводиться работы по реконструкции теплосети.

Также ограничения будут введены с 27 по 28 июля и с 3 по 4 августа на улице Седова от улицы Дудко до Железнодорожного проспекта из-за прокладки теплосети.

С 28 июля по 10 декабря движение будет ограничено по Большому Сампсониевскому проспекту от улицы Комиссара Смирнова до Выборгской улицы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что начался ремонт участка Комендантского проспекта, движение ограничено.