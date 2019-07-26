Начался ремонт участка Комендантского проспекта, движение ограничено

На участке Комендантского проспекта от Шуваловского проспекта до Долгоозерной улицы будет ограничено движение до 2 августа из-за ремонта.

В Выборгском районе Петербурга начались ремонтные работы на Комендантском проспекте, они пройдут на участке от Комендантской площади до Нижне-Каменской улицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Протяженность участка составляет 2,8 км. Всего будет отремонтировано почти 95 тысяч кв. м проезжей части и почти 3 тысячи кв. м тротуара. Работы будет проводить подрядная организация АО «ВАД». Стоимость работ составляет 186, 67 миллионов рублей.

Из-за работ на Комендантском проспекте будет ограничено движение на участке от Шуваловского проспекта до Долгоозерной улицы, включая все боковые проезды и перекрестки. Ограничение продлится до 2 августа.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что на ремонт трех дорог в Петербурге выделено 24 млн рублей.