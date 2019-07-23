На ремонт трех дорог в Петербурге выделено 24 млн рублей

На ремонт трех дорог в Петербурге выделено 24 млн рублей
На ремонт выделено 24 млн рублей. Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Три автомобильных дороги в Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга будут отремонтированы.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

В Центральном районе будет отремонтирована улица Фонтанная на участке дороги в 170 метров, на это из бюджета города было выделено 7,5 миллионов рублей. Всего будет модернизировано более 2,6 тысяч кв. м. проезжей части и почти 1,3 тысяч кв. м. тротуара.

В связи с проведением работ на период с 22 июля по 4 августа движение по участке дороги от улицы Некрасова до Виленского переулка будет ограничено, а с 5 по 6 августа — закрыто.

На ремонт дороги в Прядильном переулке выделено более 5,3 миллионов рублей. Для реконструкции улицы Можайской на участке в 810 метров выделено почти 12 миллионов рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном обсудили первые итоги заморозки тарифов на коммуналку.

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