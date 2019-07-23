В Смольном обсудили первые итоги заморозки тарифов на коммуналку

Сегодня, 23 июля, в Санкт-Петербурге прошло заседание городского правительства, на котором были подведены первые итоги заморозки тарифов на коммунальные услуги.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что за первое полугодие 2019 года удалось оптимизировать расходы предприятий, которые являются поставщиками коммунальных ресурсов. За счет этого получилось снизить тарифы на услуги ЖКХ уже с 1 июля.

Глава города заявил, что изменения в своих платежных квитанциях петербуржцы увидят уже в августе этого года.

Сообщается, что на данный момент уже удалось сэкономить порядка 1,5 миллиардов рублей за прошедшие полгода, а до 1 июля следующего года планируется сэкономить около 3 миллиардов рублей.

Рост совокупных платежей должен понизиться с 4,3% до 0,4%, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Смольный демонтировал нелегальные торговые павильоны на севере Петербурга.