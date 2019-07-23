Смольный демонтировал нелегальные торговые павильоны на севере Петербурга

На проспекте Мечникова демонтировали торговый павильон, где продавались фрукты, выпечка и цветы. Фото: pixabay

На проспекте Мечникова демонтировали торговый павильон, где продавались фрукты, выпечка и цветы. Фото: pixabay

Комитет по контролю за имуществом снес три незаконных павильона на севере города — на проспектах Мечникова и Богатырском.

23 июля возле дома 10 на проспекте Мечникова демонтировали торговый павильон площадью 40 кв. м, поделенный на три секции, где продавались фрукты, выпечка и цветы. В апреле 2019 года был расторгнут договор аренды с ООО «Партнер» в отношении данного участка. Предприниматели отказались освободить территорию добровольно. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Похожая история произошла на участке возле дома 57, корпус 1 на Богатырском проспекте. Там располагался нелегальный сервис ремонта сотовых телефонов и компьютерной техники. Ранее участок арендовал ООО «Виктори», но договор был расторгнут в мае 2019 года. Пользователь также отказался добровольно освободить участок.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Южно-приморском парке за неделю снесли три летних кафе. Три самовольных летних кафе снесли в Южно-Приморском парке за неделю. Мероприятия проводил комитет по контролю за имуществом Петербурга.