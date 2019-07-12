В Южно-приморском парке за неделю снесли три летних кафе

В Южно-Приморском парке снесли три кафе. Фото: ККИ

В Южно-Приморском парке снесли три кафе. Фото: ККИ

Три самовольных летних кафе снесли в Южно-Приморском парке за неделю. Мероприятия проводил комитет по контролю за имуществом Петербурга.

Кафе в виде сборного шатра с летней верандой снесли 10 июля. Оно занимало порядка 250 кв. метров парка. Представители комитета демонтировали шатер и изъяли более 170 предметов уличной мебели.

«Вместе с тем, установлено, что в данном кафе велась реализация алкогольной продукции, о чём было сообщено в компетентные органы», — сообщили в ведомстве.

На следующий день в парке снесли кафе с мангалом-беседкой на площади 67 кв. метров. Точка частично находилась в разрешенном месте, частично — вне границ по договору аренды. Участок, на котором было установлено кафе, находится в пользовании ООО «Тверь-авто плюс».

Помимо этого, члены комитета снесли летнее кафе площадью 250 кв. метров. Во время демонтажа чиновники столкнулись с агрессией.

Ранее сообщалось, что мужчина, по словам сотрудников комитета, препятствовал сносу и угрожал поджечь чиновников. По факту произошедшего возбуждено дело об оскорблении представителей власти.