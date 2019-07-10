После конфликта из-за сноса кафе в Петербурге возбудили дело об оскорблении власти

В Петербурге задержали мужчину, облившего чиновников бензином во время сноса кафе на улице Добролюбова. Следователями возбуждено дело об оскорблении представителей власти.

Инцидент произошел 9 июля в Южно-Приморском парке во время демонтажа летнего кафе, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, мужчина облил представителей комитета по контролю за имуществом бензином и ударил одного из сотрудников ведомства по лицу. В адрес чиновников подозреваемый бросил несколько нецензурных фраз.

Мужчина изобличен и задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Обстоятельства выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мужчина, по словам представителей комитета, препятствовал демонтажу кафе и угрожал поджечь чиновников.