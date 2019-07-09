Буйный петербуржец угрожал чиновникам при сносе нелегального кафе

Сегодня днем, 9 июля, представители Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга приехали в Южно-Приморский парк.

Чиновники прибыли для демонтажа летнего кафе, которое было установлено нелегально, сообщили Gazeta.SPb в ККИ. Отмечается, что кафе было расположено на территории, которая находится в городской собственности. При этом, заведение не арендовало участок.

Во время проведения работ по сносу кафе на место прибыло 15 мужчин, который стали препятствовать демонтажу. Мужчины оскорбляли сотрудников комитета, угрожали им и их семьям. После чего один из прибывших взял канистру с бензином и стал обливать им чиновников, угрожая поджечь.

Во время своих действий мужчина демонстрировал своё знание законов и требовал предъявить ему постановление или предписание на снос кафе.

На место была вызвана полиция, составлен протокол в отношении буйного петербуржца.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители дома ополчились на «Суши шоп» и его арендодателя.