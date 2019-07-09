Жители дома ополчились на «Суши шоп» и его арендодателя

Жители дома 9 по ул. Маршала Казакова хотят выселить незаконный
Жители дома 9 по ул. Маршала Казакова хотят выселить незаконный "Суши шоп". Фото: google.com/maps

Депутат решил помочь жителям дома 9 по ул. Маршала Казакова в их борьбе с Суши шопом», работающем в незаконно переделанном из квартиры помещении.

Денис Четырбок, депутат городского парламента, обратился к прокурору города с проблемой, о которой ему рассказали жильцы дома. По их словам, владелец одной из квартир незаконно сменил статус помещения на нежилое и при ремонте сломал несущие конструкции дома, что грозит его частичным разрушением. Теперь в этом помещении работает «Суши шоп». Депутат говорит, что суд уже неоднократно предписывал собственнику вернуть квартире первоначальное ее состояние, однако владелец не спешит исполнять решения суда.

Кроме того, Четырбок утверждает, что предприятие общепита не соблюдает необходимые санитарные нормы.

«Наша главная цель — полностью очистить карту культурной столицы от таких некультурных точек общепита, как этот «Суши Шоп», — говорит Денис Четырбок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что осенью прошлого года в сети конкурентов «Суши шопа» буйствовала сальмонелла.

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