Синоптик: климатическое оружие против России не применялось

Ведущий специалист центра погоды «Фобос», бывший военный метеоролог Евгений Тишковец опроверг заявление депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Журавлёва.

По словам Тишковца, сделанное депутатом в эфире «России-1» заявление о том, что пожары в Сибири и ливни в Москве являются работой «вашингтонского обкома», является ни чем иным как безответственным бредом. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Самое холодное лето, отметил синоптик, в Москве было в 1884-м году, когда ни о каком климатическом оружии не могло идти и речи. Реальной причиной происходящих погодных аномалия является глобальное потепление, которое стирает температурную грань между Арктикой и экватором, что ослабляет западно-восточные переносы воздушных масс. В результате наблюдаются несвойственные территориям погодные аномалии: холод в Москве и жара в Сибири.

Также Тишковец отметил, что неофициально климатическое оружие существует не только в США, но и в России — и если бы было зафиксировано его применение, то с аналогичными или более серьёзными климатическими катаклизмами столкнулись бы и Соединённые Штаты.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в Приморье было объявлено штормовое предупреждение в связи с пришедшим из Китая тайфуном.