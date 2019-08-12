Скандал Наргиз и Фадеева посчитали пиар-ходом

Скандал Наргиз и Фадеева посчитали пиар-ходом
Максим Фадеев и Наргиз. Фото: @nargizzakirova_official/ Instagram

Музыкальный критик Александр Волков предполагает, что скандал, произошедший между певицей Наргиз и продюсером Максимом Фадеевым может оказаться всего лишь пиар-ходом.

«Они оба, безусловно, талантливые музыканты, и такой расклад может пойти им на пользу», — заявил критик.

Волков считает, что внимание следует уделять именно творчеству музыкантов, а не сплетням и скандалам вокруг них.

«Можно оценивать музыку, прическу, а скандалы — не стоит», — отметил Волков в комментарии ura.ru.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что лейбл Максима Фадеева запретил Наргиз выступать. Руководитель лейбла не хочет, чтобы певица выступала с песнями, которые были написаны во время сотрудничества. Контракт с Наргиз также решили расторгнуть.

Теперь артистке нельзя исполнять 23 песни, а ее планы на будущее – туманные. Тысячи поклонников не смогут насладиться выступлением любимой певицы. Певица пообещала фанатам, что приедет с концертами, но позже – когда напишет собственные песни.

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