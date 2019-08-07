Лейбл Максима Фадеева запретил Наргиз выступать

Лейбл Максима Фадеева запретил Наргиз выступать
Фото: https://www.instagram.com/nargizzakirova_official/

Из-за этого уже был отменен тур, но артистка пообещала порадовать своих поклонников.

Обо всем певица рассказала в разговоре со «СтарХит». Она заявила, что ее концерты по всей страны отменили и это никак не связано с ее желаниями. Наргиз уверяет, что тур не состоится из-за продюсерского центра MALFA. Руководитель лейбла не хочет, чтобы певица выступала с песнями, которые были написаны во время сотрудничества. Контракт с Наргиз также решили расторгнуть. До этого Макс Фадеев отрицал слухи о прекращении дружбы между его лейблом и успешной артистки.

«Я получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру»,

— рассказала Наргиз.

Она подчеркнула, что Макс Фадеев не идет на контакт и ей не удалось выяснить, в чем дело. Певица пообещала фанатам, что приедет с концертами, но позже – когда напишет собственные песни.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Крид прокомментировал свое решение уйти из Black Star.

лейбл макс фадеев наргиз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лейбл Максима Фадеева запретил Наргиз выступать
На Уральской пешеход угодил под колеса автомобиля
Петербуржец перебегал дорогу и был сбит на Народного Ополчения
На Большом Сампсониевском в аварию попал мотоциклист
Дзюба поблагодарил болельщиков за поддержку
В Петербурге после драки двух автомобилистов одного госпитализировали
Ребенок, испугавшись кошки, упал с лестницы в Ленобласти
Киркоров отдыхает в Баку, а поклонники желают ему найти любовь