Лейбл Максима Фадеева запретил Наргиз выступать

Из-за этого уже был отменен тур, но артистка пообещала порадовать своих поклонников.

Обо всем певица рассказала в разговоре со «СтарХит». Она заявила, что ее концерты по всей страны отменили и это никак не связано с ее желаниями. Наргиз уверяет, что тур не состоится из-за продюсерского центра MALFA. Руководитель лейбла не хочет, чтобы певица выступала с песнями, которые были написаны во время сотрудничества. Контракт с Наргиз также решили расторгнуть. До этого Макс Фадеев отрицал слухи о прекращении дружбы между его лейблом и успешной артистки.

«Я получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру»,

— рассказала Наргиз.

Она подчеркнула, что Макс Фадеев не идет на контакт и ей не удалось выяснить, в чем дело. Певица пообещала фанатам, что приедет с концертами, но позже – когда напишет собственные песни.

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