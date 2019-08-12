Пойман свадебный стрелок

Пойман свадебный стрелок
Молодожены. Фото: Pixabay

Стрелявшего из свадебного кортежа задержали.

Сегодня стало известно о поимке 34-летнего мужчины, который открыл стрельбу, находясь в строю свадебного кортежа в машине марки Land Rover. По данным ГУ МВД, стрелял задержанный из травматического пистолета, который сейчас у него изъят.

Также Regnum.ru сообщает, ссылаясь на ГУ МВД, что пострадавших в ходе происшествия в Колпино нет. По поводу дела начата тщательная проверка.

Ранее GazetaSPB сообщила о неизвестном, открывшем стрельбу на Колпинском шоссе.

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