Пойман свадебный стрелок

Стрелявшего из свадебного кортежа задержали.

Сегодня стало известно о поимке 34-летнего мужчины, который открыл стрельбу, находясь в строю свадебного кортежа в машине марки Land Rover. По данным ГУ МВД, стрелял задержанный из травматического пистолета, который сейчас у него изъят.

Также Regnum.ru сообщает, ссылаясь на ГУ МВД, что пострадавших в ходе происшествия в Колпино нет. По поводу дела начата тщательная проверка.

Ранее GazetaSPB сообщила о неизвестном, открывшем стрельбу на Колпинском шоссе.