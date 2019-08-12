Главным по дорогам Ленобласти назначен бывший сотрудник ОМОН-а

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Дениса Седова на должность председателя комитета по дорожному хозяйству региона.

Ранее Седов являлся главой государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Ленинградской облдасти» (ГКУ «Ленавтодор»). Напомним, бывший глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Юрий Запалатский объявил о своём уходе 7 августа 2019 года. Он стал главой Кингисеппского района области.

Денис Станиславович Седов родился в Норилске в 1971-м году. Подполковник внутренней службы, служил в правоохранительных органах в период с 1990-го по 2007-й года. В начале своей карьеры служил в отрядах милиции особого назначения. В послужном списке — командование отрядами спецподразделений, боевые операции в Чечне, участие в контртеррористических операциях. Имеет государственные награды. В 2000-м году закончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ, в 2006-м — Северо-Западную академию государственной службы. Кандидат юридических наук.

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