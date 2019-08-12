ГК «Эталон» полностью выкупит «Лидер-Инвест».

Дочерняя компания группы «Эталон» ГК «Эталон» заключила договор о грядущем приобретении 49% акций компании-девелопера «Лидер-Инвест». Продавцом является АФК «Система».

Как рассказали в компании, за эти акции «Эталон» заплатит 14,6 миллиардов рублей, которые будут получены за счёт долгосрочного кредита. Завершить сделку планируется в августе текущего года. Напомним, что ранее «Эталон» приобрёт 51% акций «Лидер-Инвеста» — таким образом группе будут принадлежать все акции данной компании.

«Лидер-Инвест» был создан в 2004-м году и является одним из ведущих девелоперов в столице. Компании принадлежат 31 строящийся комплекс, включая проект застройки территории завода ЗИЛ — «Зил-Юг», а также готовая жилая недвижимость в восьми ЖК и 1,9 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости.

Группа «Эталон», основанная в 1987-м году, в свою очередь, является одной из крупнейших корпораций России в сфере девелопмента. За плечами группы компаний — около 7 миллионов квадратных метров введённой в эксплуатацию недвижимости.

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