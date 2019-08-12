Подразделения антитеррора ЗВО прошли проверку в Ленобласти

Военнослужащие показали себя во время контрольных занятий и тренировок. Фото: pixabay

Военнослужащие показали себя во время контрольных занятий и тренировок. Фото: pixabay

В Министерстве обороны рассказали о проверке подразделений антитеррора Западного военного округа на готовность к работе.

Проверка проводилась в пяти российских регионах, среди которых была Ленинградская область. Также проверку прошли подразделения в Московской, Псковской, Калининградской и Владимирской областях.

Военнослужащие показали себя во время контрольных занятий и тренировок. Особое внимание уделялось взаимодействию между военными — как налажен контакт между командованием соединений, начальниками гарнизонов с представителями других силовых структур и ведомств по вопросам противодействия терроризму.

Кроме того, военные протестировали новые средства охраны и наблюдения, отработали свои действия. Начальники гарнизонов наблюдали за проведением занятий.

Подразделение в Ленобласти успешно и профессионально справилось со всеми заданиями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что связисты ЗВО победили в конкурсе «Уверенный прием».