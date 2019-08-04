Связисты ЗВО победили в конкурсе «Уверенный прием»

Связисты Западного военного округа в пятый подряд заняли 1-е место на конкурсе «Уверенный прием» в Ленинградской области.
Вчера на базе полигона Военной академии связи им. Буденного были подведены итоги всеармейского конкурса по выучке подразделений и специалистов войск связи «Уверенный прием-2019», говорится в сообщении ЗВО. Пятый год подряд первенство завоевала команда Западного военного округа, обойдя команды Центрального, Южного, Восточного военных округов, Северного флота, ВДВ, РВСН, ВМФ, Воздушно-космических сил.
Участники соревнований преодолевали полосу препятствий, совершали марши в составе узла связи, выполняли нормативы по развертыванию аппаратных станций, стреляли по мишеням и т.д.
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