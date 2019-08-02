Российский президент поздравил десантников с Днем ВДВ

Российский президент поздравил десантников с Днем ВДВ
Фото: mil.ru

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Президент России Владимир Путин поздравил десантников с праздником.

Официальное поздравление выложено на сайте Кремля. Путин отметил, что служба в ВДВ требует силы духа и мужества, а представители «крылатой пехоты» всегда с честью выполняли долг перед Родиной и свято хранили верность Присяге и боевому братству. Нынешнее поколение военнослужащих достойно продолжает патриотические традиции, которые заложены ветеранами.

«Уверен, что десантники и впредь будут совершенствовать выучку, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы Отечества и безопасность наших граждан», — подчеркивает Путин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что главные фонтаны Петербурга на день ВДВ будут находиться под охраной. В этом году отключать фонтаны не будут. Однако, возле фонтанов в центральных районах, а также на Московской площади будут дежурить специалисты «Водоканала» совместно со стражами порядка.

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